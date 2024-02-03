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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إخماد حريق شقة سكنية في العمرانية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية، دون وقوع إصابات.

 تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع فوق الأرضي بالعقار رقم 4 شارع عبده منصور من شارع مستشفى الصدر بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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