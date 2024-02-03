الدوري الإيطالي.. ميلان بالقوة الهجومية أمام فروسينوني

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة فروسينوني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحل فريق ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره فروسينوني على ملعب بينيتو ستيرب، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخوض الروسونيري اللقاء، بالقوة الهجومية المتمثلة في المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، والأمريكي كريستيان بوليسيتش، والبرتغالي رافائيل لياو.

ويجلس الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر على مقاعد بدلاء ميلان، وذلك عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويحتل ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، بينما يأتي فروسينوني في المركز الرابع عشر وفي رصيده 23 نقطة.

تشكيل ميلان لمواجهة فروسينوني

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: كالابريا - سيمون كيير - جابيا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ياسين عدلي - ريندرز - لوفتس تشيك

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافائيل لياو.