افتتاح معرض "كيانى حرفتي" للأسر المنتجة بمشاركة جمعيات ذوي الهمم

افتتحت رانيا حسن رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين بالقاهرة معرض "كيانى حرفتى" بحضور 130 عارضا من الأسر المنتجة وذلك داخل نادى إيرو سبورت التابع لوزارة الطيران المدنى بحضورأحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد السيد شريف المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتدريب والتعليم وأمانى الحمزاوى مدير التضامن الاجتماعي بالقاهرة

وشارك العارضون بالمنتجات اليدوية سواء " الجلدية والكوريشة والخرز والزجاج والكريستال" وأيضا السجاد اليدوي ومنتجات الألبان ومشتقاتها.

كما شاركت جمعيات من ذوى الهمم بمنتجات تنافسية بأقل من أسعار السوق وتنوعت المعروضات لتشمل المنتجات الخشبية والجلدية والملابس الجاهزة والأغذية وزيت الزيتون والتوابل وغيرها.

واستعرض العارضون كيفية تصنيع منتجاتهم اليدوية برأس مال محدود داخل منازلهم والاستفادة من المعارض المجانية فى التسويق لمنتجاتهم التى نالت اعجاب رواد المعرض خاصة وأن هامش الربح بسيط مقارنة بأسعار المحال التجارية.