مركز التراث والحرف اليدوية بجامعة سوهاج يعقد دورات تدريبية للأطفال

السبت 03/فبراير/2024 - 05:38 م

يبدأ مركز التراث والحرف اليدوية بجامعة سوهاج عقد العديد من الدورات التدريبية للأطفال بموافقة مجلس الجامعة برئاسة الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم و رعاية الموهوبين وكذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

تبدأ أولى الدورات غدا الأحد ولمدة ثلاث أيام متتالية من الساعة العاشرة صباحا بمقر الجامعة القديمة، وتستهدف تلك الدورات الأطفال من سن 6 إلى 14 سنة لإعادة تدوير المخلفات البيئية وصناعة قطعة صالحة للاستخدام التقني والفني في الحياة اليومية وتطوير التفكير الإبداعى والمهارى والتشكيلى وتنمية المسؤولية الاجتماعية والثقة والاستقلالية والتواصل الإجتماعى لدى المتدربين .