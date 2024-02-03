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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مركز التراث والحرف اليدوية بجامعة سوهاج يعقد دورات تدريبية للأطفال

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
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يبدأ مركز التراث والحرف اليدوية بجامعة سوهاج عقد العديد من الدورات التدريبية للأطفال بموافقة مجلس الجامعة برئاسة الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم و رعاية الموهوبين وكذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

تبدأ أولى الدورات غدا الأحد ولمدة ثلاث أيام متتالية من الساعة العاشرة صباحا بمقر الجامعة القديمة، وتستهدف تلك الدورات الأطفال من سن 6 إلى 14 سنة لإعادة تدوير المخلفات البيئية وصناعة قطعة صالحة للاستخدام التقني والفني في الحياة اليومية وتطوير التفكير الإبداعى والمهارى والتشكيلى وتنمية المسؤولية الاجتماعية والثقة والاستقلالية والتواصل الإجتماعى لدى المتدربين .

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