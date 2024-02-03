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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد 7 سنوات لسباك قتل عاطلا في مشاجرة بالشرابية

ارشيفيه
ارشيفيه
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سباك بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه يقتل عاطل  في مشاجرة بينهما  بالشرابية

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن مشاجرة نشبت بين المتهم ج.ا سباك والمجنى عليه ص م عاطل بسبب خلافهما سابقة بينهما وأن الأخير ضايق المتهم بعبارات واهانات ونشبت بينهما  مشادة تطورت لمشاجرة.
وقال المتهم في التحقيقات  أن المجنى عليه  بدأ الشجار معه   وتعدي بالسب فاستشاط غضبه واعتدي عليه وضربه علي رأسه  وسقط غارقا في دمائه
وكان قسم شرطة الشرابية تلقي بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط المجني عليه غارقا في دمائه وبالانتقال لمحل الواقعة تبين نشوب مشاجرة وسقوط قتيل والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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