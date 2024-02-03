امرت جهات التحقيق المختصة بحبس شخصيين لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدار السلام 4 ايام على ذمة التحقيق
وارسلت النيابة المضبوطات الي المعمل الكيمائي لإعداد تقريرا بيهم وإحراز السلاح وأرسله الي المعمل الجنائي
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للمباحث حول الواقعة
تمكنت قوات المباحث بدائرة قسم شرطة دار السلام بضبط شخصيين بحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الآيس– فرد خرطوش- طبنجة صوت وعدد من الطلقات).
حوادث وقضايا
حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدار السلام
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امرت جهات التحقيق المختصة بحبس شخصيين لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدار السلام 4 ايام على ذمة التحقيق
امرت جهات التحقيق المختصة بحبس شخصيين لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدار السلام 4 ايام على ذمة التحقيق
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