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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدار السلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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امرت جهات التحقيق المختصة بحبس شخصيين لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدار السلام 4 ايام على ذمة التحقيق
وارسلت النيابة المضبوطات الي المعمل الكيمائي لإعداد تقريرا  بيهم وإحراز السلاح وأرسله الي المعمل الجنائي 
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للمباحث حول الواقعة 
تمكنت قوات المباحث بدائرة قسم شرطة دار السلام  بضبط شخصيين بحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الآيس– فرد خرطوش- طبنجة صوت وعدد من الطلقات).

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