ads
السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين في خان يونس

طائرات حربية
طائرات حربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشار بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إلى ما يحدث في قطاع غزة من تطورات الأوضاع الميدانية، حيث ما زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية ترتكب المجازر بحق الفلسطينيين، ووقعت مجزرتان بحق العائلات في رفح، وقصفت الطائرات الإسرائيلية عددًا من المنازل في المنطقة.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هذه المجازر أسفرت عن 17 شهيدًا وإصابة العشرات، وهذه المنازل كانت تضم عددًا كبيرًا من النازحين، لافتًا إلى أن طائرات الاحتلال قامت بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المناطق الغربية لمحافظة خان يونس، مستهدفة المواطنين الذين يحاولون التحرك والخروج من المحافظة.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، أن هناك تحركا كبيرا للآليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المحافظة، وكذلك حي النصر الذي يقع في المنطقة الغربية، والذي شهد استشهاد اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.

طائرات حربية إسرائيلية الحرب في غزة