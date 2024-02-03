ads
السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. «حياة كريمة» تكرم متطوعيها في بورسعيد عن عام 2023

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت مؤسسة حياة كريمة فرع بورسعيد، احتفالية، لتكريم متطوعيها المشاركين في المبادرات الاجتماعية والخدمية التطوعية داخل محافظة بورسعيد في كافة الأحياء بداية من حي شرق إلى حي الجنوب.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للطالب كريم محمد، من ذوي الهمم، ثم كلمة المنسق العام لمحافظة بورسعيد، دكتورة أماني أيمن، عرضت فيها أهم إنجازات مؤسسة حياة كريمة ببورسعيد لعام 2023 مثل: توزيع 14 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا وأيضًا 1000 كيلو لحمة في مبادرة صك الخير و10000 زجاجة مياة أثناء الصيف في مبادرة سبيل بجميع أنحاء المحافظة وغير ذلك الكثير.

وعرضت فرقة أبطال الحكاية عرضًا فنيًا بمشاركة عدد من المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة من ذوي الهمم، كما جرى تكريم المتطوعين تباعا من أفضل متطوع إلى الأكثر تأثيرًا.

حضر الحفل الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، واللواء محمد علي، الأمين العام للمؤسسة، والمنسق العام دكتورة أماني أيمن، ووفد من الهلال الأحمر المصري ولفيف من الشخصيات العامة بالمحافظة.

IMG-20240203-WA0001
IMG-20240203-WA0001
IMG-20240203-WA0003
IMG-20240203-WA0003
IMG-20240203-WA0005
IMG-20240203-WA0005
IMG-20240203-WA0002
IMG-20240203-WA0002
حياة كريمة بورسعيد محافظة بورسعيد احتفالية متطوعين