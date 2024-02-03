بالصور.. «حياة كريمة» تكرم متطوعيها في بورسعيد عن عام 2023

نظمت مؤسسة حياة كريمة فرع بورسعيد، احتفالية، لتكريم متطوعيها المشاركين في المبادرات الاجتماعية والخدمية التطوعية داخل محافظة بورسعيد في كافة الأحياء بداية من حي شرق إلى حي الجنوب.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للطالب كريم محمد، من ذوي الهمم، ثم كلمة المنسق العام لمحافظة بورسعيد، دكتورة أماني أيمن، عرضت فيها أهم إنجازات مؤسسة حياة كريمة ببورسعيد لعام 2023 مثل: توزيع 14 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا وأيضًا 1000 كيلو لحمة في مبادرة صك الخير و10000 زجاجة مياة أثناء الصيف في مبادرة سبيل بجميع أنحاء المحافظة وغير ذلك الكثير.

وعرضت فرقة أبطال الحكاية عرضًا فنيًا بمشاركة عدد من المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة من ذوي الهمم، كما جرى تكريم المتطوعين تباعا من أفضل متطوع إلى الأكثر تأثيرًا.

حضر الحفل الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، واللواء محمد علي، الأمين العام للمؤسسة، والمنسق العام دكتورة أماني أيمن، ووفد من الهلال الأحمر المصري ولفيف من الشخصيات العامة بالمحافظة.

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