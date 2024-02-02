غارات أمريكية بريطانية مشتركة على محافظة حجة في اليمن

شن طيران الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الجمعة، 7 غارات على مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكر المصدر أن 4 غارات استهدفت منطقة الجر التابعة لمديرية عبس، بينما استهدفت 3 غارات أخرى مواقع أخرى لم يتم تحديدها.

وتأتي هذه الغارات بعد يوم من إعلان الحوثيين استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية، بينما كانت متجهة إلى إسرائيل.

يذكر أن محافظة حجة خاضعة في معظمها لسيطرة الحوثيين، وتقع على الحدود مع السعودية.

وتشن الولايات المتحدة غارات بشكل متقطع على اليمن منذ 12 يناير الماضي، مستهدفة مواقع للحوثيين ردًا على هجماتهم في البحر الأحمر.

وقد توعد الحوثيون بأن هذه الغارات "لن تمر دون رد".

وتأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، حيث يشن الحوثيون هجمات على سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، تضامنًا مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.

وتُعدّ هذه الغارات مؤشرًا على استمرار الولايات المتحدة وبريطانيا في دعم التحالف العربي في اليمن، على الرغم من الانتقادات الدولية المتزايدة للحرب.