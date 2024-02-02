ads
الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

يد الزمالك يهزم سموحة في الدوري

يد الزمالك
يد الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، الفوز على حساب فريق سموحة بنتيجة 30 - 21، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على صالة سموحة، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين لكرة اليد.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض بنتيجة 13 - 11، قبل أن يواصل كوماندوز اليد بالزمالك تفوقهم في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الفارس الأبيض 30 - 21.

ومن المقرر  أن يلتقي فريق يد الزمالك مع  فريق طلائع الجيش، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام السادسة مساءً، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني لدوري المحترفين.

يد الزمالك دوري المحترفين لكرة اليد سموحة أيمن مصطفى