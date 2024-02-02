يد الزمالك يهزم سموحة في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، الفوز على حساب فريق سموحة بنتيجة 30 - 21، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على صالة سموحة، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين لكرة اليد.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض بنتيجة 13 - 11، قبل أن يواصل كوماندوز اليد بالزمالك تفوقهم في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الفارس الأبيض 30 - 21.

ومن المقرر أن يلتقي فريق يد الزمالك مع فريق طلائع الجيش، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام السادسة مساءً، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني لدوري المحترفين.