وقع من على الكرسي.. وفاة مسن في الوادي الجديد

لقى مسن مصرعه، مساء اليوم الجمعة، بإحدى قرى مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول جثة مسن لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة " بركة عبد العزيز عبد المجيد"، 62 عامًا، إثر سقوطه من أعلى كرسي بقرية " النهضة" التابعة لمركز الفرافرة ووصل جثة هامدة لمستشفى الفرافرة المركزي

وكشف محضر الواقعة وجود كدمة بسيطة في الوجه وجرى وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.