طعنة في المسجد .. مقتل مساعد مدير أمن دمياط الأسبق

لقى اللواء ماجد مؤمن، مساعد مدير أمن دمياط الأسبق مصرعه، اليوم الجمعة، اثر تعرضه لواقعة تعدي داخل احد مساجد مدينة دمياط الجديدة حيث فوجئ اللواء ماجد مؤمن بدخول شخص المسجد قبيل صلاة الفجر وتعدي عليه وطعنه ثم لاذ بالفرار .

تجمهر الأهالي وتم نقل مساعد مدير الامن الأسبق إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم حجزه عدة أيام داخل المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة .

تم إخطار قوات الشرطة وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة وتم تفريغ كاميرات مراقبة المسجد والتي اوضحت دخول شخص يحمل آله حادة وطعن مساعد مدير الامن بالصدر والرقبة، أثناء جلوسه أرضا يقرأ القرآن الكريم ثم لاذ بالفرار .

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة وإحالة الواقعة إلى النيابه العامة للتحقيق فيها وتوسيع نطاق البحث للقبض على الجاني الهارب بعد تفريغ كاميرات المراقبة وطباعة أوصافه للبحث عنه .

يذكر ان اللواء ماجد مؤمن كان قد حصل على نوط الامتياز أثناء توليه الخدمة في محافظة سوهاج وأنه ادى الخدمة في محافظات دمياط وسوهاج وبورسعيد .

تم تشييع جنازة اللواء ماجد مؤمن من مسقط رأسه في قرية غيط النصارى في محافظة دمياط ودفنه بمقابر مدينة دمياط الجديدة مساء اليوم الجمعة .

يذكر ان اللواء ماجد مؤمن كان قد خاض انتخابات مجلس النواب الماضية عن الدائرة الأولى وحصل على ١٠ آلاف صوت في الجولة الأولى .