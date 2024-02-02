"طوق الحمامة" لابن حزم الأندلسي.. جديد "ذخائر" قصور الثقافة بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن سلسلة "الذخائر" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، طبعة جديدة من كتاب "طوق الحمامة في الألفة والألاف" لابن حزم الأندلسي، ضبط نصه وحرر هوامشه د. الطاهر أحمد مكي، وذلك ضمن إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برنامج وزارة الثقافة.

كتاب "طوق الحمامة" أقدم كتاب في الأدب العربي يخصص لدراسة الحب من الناحية النفسية والفلسفية، ويتناول في أقسامه التعريف بالحب ونشأته وأسبابه، ثم يعرض لصفات المحبين وأخلاقهم، كما يسرد أخبار المحبين ومآثرهم.

ويغوص مؤلف الكتاب الذي يعد من أكبر علماء الأندلس تصنيفا وتأليفا، في بحار هذا السر، فيخرج لنا أصوله، ويعرفنا على أعراضه ونواحيه، وصفاته المحمودة والمذمومة، موردا بين ثنايا كتابه بعض القصص التي عاينها بنفسه عن الحب وأبطاله.

سلسلة الذخائر تعنى بإعادة طباعة المؤلفات التراثية في الأدب والتاريخ والفكر العربي، كما تنشر نصوصا محققة للمرة الأولى، تصدر السلسلة برئاسة تحرير د. حسن طلب، مدير التحرير محمود أنور، سكرتير التحرير محمود فوزي، تصميم الغلاف نسرين محمود.

كانت الهيئة قد أصدرت مؤخرا بمعرض الكتاب في سلسلة الذخائر كتاب "الألفاظ الكتابية" لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني، وطبعة جديدة من كتاب "البخلاء" للجاحظ تحقيق وتعليق طه الحاجري، وكتاب "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" للمقريزي دراسة وتحقيق د. عطا أبو رية، د. عبد المعطي سمسم، حيث تقدم الهيئة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.