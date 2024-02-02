بركان باراموشير يثير الرعب في روسيا

حالة من الرعب والفزع بعد قذف عمودا من الرماد البركانى فى منطقة سخالين الروسية والتى تقدر بارتفاع 2 كيلو متر.

واعلنت وزارة الطوارى الروسية ان بركان ايبيكو فى جزيرة باراموشير قد قذف حمما يصل ارتفاعها إلى 2 كيلو متر ، حيث انتشر فى اتجاه الجنوب الغربى بمسافة 5 كيلو متر ولم يؤثر على المدن المجاورة ولم يشعر السكان بأى رائحة غازات .

وأشارت إلى أنه لا يوجد اى تهديد على ارواح البشر وحياتهم ونشاطتهم ويعد بركان ابييكو هو بركان طبقى نشط يوجد فيه فوهات ويقع البركان فى الجزء الشمالى من سلسلة جبال فيرنادسكى ويبلغ ارتفاعه الى 1156 م وتوجد في أعلى المخروط المركزي ثلاث فوهات متلامسة و يبلغ قطرها 250-350 مترا وعمقها 70 - 100 متر وهي محاطة بسلسلة من التلال نصف دائرية، يبلغ قطرها 3-5 كيلومترات، وتوجد في الفوهات بحيرات وينابيع حرارية ساخنة.