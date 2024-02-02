"حماية المستهلك والرقابة على الأسواق" لقاء إعلامي بطور سيناء

نظم مركز النيل للإعلام بطور سيناء لقاء إعلاميا بعنوان "حماية المستهلك والرقابة على الأسواق" وذلك بمقر قاعة مركز مجلس المدينة بالطور ، حاضر خلالها مبروك الغمريني ، رئيس مجلس مدينة الطور بمشاركة لفيف من ممثلى الوحدات التابعة للمجلس.

جاء اللقاء في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - التي تستمر حتى نهاية فبراير - حول دعم المنتج المصري والصناعة المحلية تحت شعار "مستقبل ولادنا في منتج بلدن " تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.



كشف "الغمريني" عن إجراءات تنفيذية سريعة للحد من موجة غلاء الأسعار بصورة مبالغ فيها ، والتي تمثلت في قرار معالي محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ، بمنع خروج الأسماك خارج المحافظة ، والعمل على إقامة معرض دائم بالسوق الحضري بالتنسيق مع الغرفة التجارية ، ويبدأ من 15 فبراير الجاري ليستمر طول العام للحد من تحريك الاسعار بالصور الحالية على أن تكون متباعدة ومناسبة للدخل العام ، كذلك إعادة تشغيل مجزر الفراخ وتوفير بديل بروتيني بأسعار مخفضة ، وأيضا العمل على تشغيل المحلات المغلقة ، بجانب الحملات الدورية برئاسته على جميع المنافذ للتأكد من الأسعار والمعروض من المنتجات ، ومدى جودتها وصلاحيتها .

وأوضح "الغمريني" أن هناك وفرة في المنتجات متاحة في جميع السلع ، لكن رغبة البعض في التخزين وقلة الضمير والجشع لدى البعض ، جعل الوضع كما تحياه الناس الآن ، الأمر الذي تسعى الدولة للتصدي لهذه الظاهرة والتي ستزول عن قريب .

وقال " الغمريني " إن حملات ضبط أسعار السجائر أتت بثمارها ، لما تعاون المواطن مع الأجهزة الرقابية والتي قامت بدورها لضبط سعر السلعة ، وهذا لن يحدث إلا بتعاون الجميع في الإبلاغ عن سلعة تجاوزت السعر المحدد والمخصص للبيع ، وان هاتفه متاح لدى الجميع ، خاصة وأنه يحمل الضبطية القضائية.

وفي هذا الصدد ، حث " الغمريني" الجمهور على الإيجابية ، و شراء ما يلزم قدر الحاجة اليومية ، والبعد عن السلوك الشرائي الغير مرغوب فيه ، لأن توابعه الاقتصادية مكلفة .

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