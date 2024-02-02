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الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

أكرم حسنى: اللهم بلغنا رمضان وإخواتنا فى غزة بأمان

أكرم حسنى
أكرم حسنى
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وجه الفنان أكرم حسنى رسالة دعم إلى الشعب الفلسطينى وخاصةً قطاع غزة، لما يقوم به العدوان الإسرائيلي المجرم من مجازر إنسانية.

وكتب أكرم حسنى منشور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لعلم فلسطين دخل منطقة الأهرامات بمصر، وعلق على الصورة "اللهم بلغنا رمضان وبلدنا بخير وإخواتنا فى غزة فى أمان".

يعاني قطاع غزة من حرب إبادة وعلى مدار شهور من قصف جوي وهجوم برى على المدنيين العزل، واستهداف المستشفيات والمدارس والأبنية السكنية، من قبل العدوان الإسرائيلي المجرم، الذى يبيح وينتهك كل القوانين والأعراف الدولية فى حرب إبادته للشعب الفلسطينى.

من المقرر أن يشارك الفنان أكرم حسنى فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "بابا جه"، بطولة أكرم حسنى، سما إبراهيم، نسرين أمين، محمد أوتاكا، لافيينا نادر، محمود البزاوى، تأليف وائل حمدى والإخراج خالد مرعى.

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