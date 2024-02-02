رسالة سلام للعالم.. مسيرة لممثلي 50 دولة من حفظة القرآن الكريم بشوارع بورسعيد

نظم المشاركون بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني، مسيرة حاشدة للسلام، اليوم الجمعة، لأكثر من 50 جنسية حول العالم، وذلك بشوارع محافظة بورسعيد، بالتزامن مع يوم انطلاق فعاليات المسابقة.

وتحركت المسيرة من مسجد الشاطئ بمشاركة المتسابقون الأجانب وكبار العلماء ورؤساء المسابقات الدولية للقران في العالم، وذلك إلي ميدان الشهداء رمز العزة والفداء والكرامة بشارع 23 يوليو بـ محافظة بورسعيد، وذلك وسط حفاوة كبيرة من أهالي محافظة بورسعيد.

ومن جانبه، أكد الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام علي مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، أن الهدف من المسيرة جاء لارسال رسالة سلام من مصر أرض السلام للعالم أجمع بضرورة وقف القتل والتخريب، وطالبت أن يعم السلام في العالم وفي قطاع غزة.

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