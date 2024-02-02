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الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية مكبرة بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
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شنت إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم  بمديرية الطب البيطري بمحافظة  دمياط حملات مكثفة تستهدف لمرور اليومي على محلات الجزار و المطاعم.

وقد قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وبرفقتها  الدكتور احمد صيام رئيس قسم التفتيش بالادارة بضبط ٥٣ كيلو جرام من اللحوم البلدية خارج المجازر الحكومية، السجق المصنع والرنجة وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وتم تحرير  المحاضر اللازمة   للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة.

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط  عن ضبط وإعدام اكثر من نصف طن من الاغذية الغير صالحة للاستهلاك البشري في دمياط تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية على مستوى المحافظة.

إدارة المجازر التفتيش على اللحوم الرقابة على المنشآت الغذائية المجازر الحكومية