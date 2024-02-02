خبير: على بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وألا يكون حديثها "كلام في الهواء"

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن بريطانيا عليها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حتى تؤكد أنها جادة في هذا الشأن، بالإضافة الى ضرورة اتجاهها نحو فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل حال عدم توجههم نحو حل الدولتين.

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن بريطانيا دولة مهمة اقتصاديا وإسرائيل تحتاج علاقاتها سواء مع دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية من خارج الاتحاد مثل بريطانيا، وبالتالي حديث لندن عن إقامة دولة فلسطينية “كلام في الهواء”.

وأشار إلى أن اتفاقية أوسلو منذ 1993، والمستوطنين كانوا 100 ألف أصبحوا 750 ألف، وبريطانيا لا تتخذ أي إجراء دون التشاور مع أمريكا، لأنهما تحالفا واحد، متوقعا ألا تتخذ بريطانيا خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية دون التنسيق مع الولايات المتحدة، واللوبي الصهيوني في أمريكا قوي وله تأثير ولذا قد تتأخر هذه الخطوة كثيرا.