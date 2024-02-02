اليوم.. طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وأمطار رعدية على السواحل وصقيع

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية و شمال الصعيد ومائل للدافء علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، وطقس شديد البرودة ليلا على اغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المنزرعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الجمعة امطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية وتكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجة البحرى و مناطق من ومدن القناة و القاهرة الكبرى و خليج السويس ووسط سيناء وتمتد خفيفة الى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 9 درجات، وعلى السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 9 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 11 وعلى شمال الصعيد 17 والصغرى 4 ، وعلى جنوب الصعيد 18 العظمي والصغرى 8 درجة.