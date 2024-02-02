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الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. قصف مدفعي متواصل في منطقة أبراج طيبة بخان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال قامت بقصف مدفعي مكثف ومتواصل في منطقة أبراج طيبة بخان يونس.

أمس الخميس، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك نقص حاد داخل مستشفى الأمل هناك في الطعام المتوفر للطواقم والمرضى والنازحين، ما اضطرها لتقليص الوجبات إلى وجبة واحدة للطواقم والنازحين، للحفاظ على ما تبقى من طعام، كذلك نقصان في حليب الأطفال ما يهدد حياة الرضع بالجفاف، إلى جانب النقص في المستلزمات الطبية والأدوية والوقود.

ويستمر القصف المتواصل على المدنيين الفلسطينيين، فكل يوم تتزايد أعداد الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال، وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27 ألف شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 66100 جريح، في حصيلة غير نهائية.

قصف مدفعي منطقة أبراج طيبة خان يونس