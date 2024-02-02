فلسطين.. قصف مدفعي متواصل في منطقة أبراج طيبة بخان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال قامت بقصف مدفعي مكثف ومتواصل في منطقة أبراج طيبة بخان يونس.

أمس الخميس، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك نقص حاد داخل مستشفى الأمل هناك في الطعام المتوفر للطواقم والمرضى والنازحين، ما اضطرها لتقليص الوجبات إلى وجبة واحدة للطواقم والنازحين، للحفاظ على ما تبقى من طعام، كذلك نقصان في حليب الأطفال ما يهدد حياة الرضع بالجفاف، إلى جانب النقص في المستلزمات الطبية والأدوية والوقود.

ويستمر القصف المتواصل على المدنيين الفلسطينيين، فكل يوم تتزايد أعداد الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال، وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27 ألف شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 66100 جريح، في حصيلة غير نهائية.