بمشاركة ميسي وغياب رونالدو.. النصر يسحق إنتر ميامي بسداسية نظيفة

سحق فريق النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظيره إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بسداسية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس.

واكتسح النصر، إنتر ميامي بنتيجة 6-0 في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2023.

غاب رونالدو عن المباراة؛ بسبب عدم تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا، ليشاهد المواجهة من مدرجات الملعب.

رونالدو

بينما جلس ميسي على مقاعد بدلاء الفريق الأمريكي، قبل أن يشارك في اللقاء في الدقيقة 83 بدلًا من زميله ليوناردو كامبانيا.

انتهى الشوط الأول بتفوق العالمي بثلاثة أهداف دون رد، حيث افتتح البرتغالي أوتافيو التهديف في الدقيقة الثالثة، وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، فيما سجل المدافع الإسباني إيمريك لابورت هدفًا رائعًا من تسديدة قوية من منتصف ملعب النصر سقطت في شباك حارس إنتر ميامي من على مسافة كبيرة، وذلك في الدقيقة 12.

ميسي

وفي الشوط الثاني، عزز تاليسكا تقدم الفريق السعودي بهدف رابع في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز زميله محمد مران خامس الأهداف في الدقيقة 68، وقبل أن يعود تاليسكا ويسجل ثالث أهدافه في اللقاء (هاتريك) في الدقيقة 73.

ويشارك إنتر ميامي في بطولة كأس موسم الرياض 2023، خلال الفترة من 29 يناير حتى 8 فبراير 2024، بمشاركة النصر والهلال السعوديين.