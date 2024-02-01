رونالدو VS ميسي.. «الدون» يؤازر النصر أمام إنتر ميامي| شاهد

حرص كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم البرتغالية، على مؤازرة فريقه النصر السعودي في مباراته المقامة حاليًا ضد إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2023.

ويشاهد رونالدو، مباراة النصر وإنتر ميامي من مدرجات ملعب المملكة أرينا، معقل نادي الهلال السعودي الجديد.

ويغيب رونالدو عن اللقاء؛ بسبب عدم تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا، وتواجد في مدرجات الملعب لدعم زملاءه أمام رفاق ميسي.

تفاعل «الدون» مع أهداف لاعبي النصر بقوة، حيث التقطت عدسات الكاميرات فرحة صاروخ ماديرا بتسجيل زملاؤه لثلاثية نظيفة حتى الآن في الشوط الأول من المباراة.

افتتح البرتغالي أوتافيو التهديف في الدقيقة الثالثة، وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، فيما سجل المدافع الإسباني إيمريك لابورت هدفًا رائعًا من تسديدة قوية من منتصف ملعب النصر سقطت في شباك حارس إنتر ميامي من على مسافة كبيرة، وذلك في الدقيقة 12.

ويشارك إنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ميسي في بطولة كأس موسم الرياض 2023، خلال الفترة من 29 يناير حتى 8 فبراير 2024، بمشاركة النصر والهلال السعوديين.

ويغيب ميسي أيضًا عن المباراة، لكنه يجلس على مقاعد البدلاء، على أن يشارك الأوروجوياني لويس سواريز، الإسبانيين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، لاعبي برشلونة السابقين في التشكيل الأساسي لفريق إنتر ميامي.