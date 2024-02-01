ميسي ضد رونالدو.. البرغوث يغيب عن إنتر ميامي أمام النصر

أعلن الأرجنتيني جيراردو مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إطار منافسات كأس موسم الرياض 2023.

يشارك إنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ميسي في بطولة كأس موسم الرياض، خلال الفترة من 29 يناير حتى 8 فبراير 2024، بمشاركة النصر والهلال السعوديين.

يضم فريق إنتر ميامي، عدة نجوم، أبرزها، الأوروجوياني لويس سواريز، الإسبانيين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، لاعبي برشلونة السابقين.

ويغيب رونالدو عن مباراة النصر وإنتر ميامي، بسبب الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرًا، حيث لم يتعاف منها حتى الآن.

كما يغيب ميسي عن المواجهة المنتظرة أمام رونالدو، بسبب الإصابة أيضًا، ليحرم الثنائي، الجماهير من مباراة الرقصة الأخيرة بين نجمي العصر الحالي.

ويتواجد سواريز على رأس هجوم الفريق الأمريكي، كما يشارك ألبا وبوسكيتس في التشكيل الأساسي للمباراة.

تشكيل إنتر ميامي لمواجهة النصر

حراسة المرمى: دراكي كاليندر

خط الدفاع: جريسيل - أفيليس - كريفتسوف - نواه ألين - جوردي ألبا

خط الوسط: جريجوري - سيرجيو بوسكيتس - دافيد أوشيا

وفي الهجوم: لويس سواريز - ليوناردو كامبانيا.