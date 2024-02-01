ميسي يشارك بمباراة إنتر ميامي ضد النصر في غياب رونالدو

شارك أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، في مباراة فريقه إنتر ميامي الأمريكي أمام النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المقامة حاليًا بين الفريقين ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2023.

وتقام مباراة إنتر ميامي والنصر على ملعب المملكة أرينا معقل نادي الهلال السعودي الجديد، في إطار منافسات كأس موسم الرياض.

يغيب رونالدو عن اللقاء؛ بسبب عدم تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا، ليشاهد المباراة من مدرجات الملعب.

بينما جلس ميسي على مقاعد بدلاء الفريق الأمريكي، قبل مشاركته في الدقيقة 83 بدلًا من زميله ليوناردو كامبانيا.

ويتقدم النصر على إنتر ميامي حتى الآن بسداسية نظيفة، بعدما انتهى الشوط الأول بتفوق العالمي بثلاثة أهداف دون رد، حيث افتتح البرتغالي أوتافيو التهديف في الدقيقة الثالثة، وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، فيما سجل المدافع الإسباني إيمريك لابورت هدفًا رائعًا من تسديدة قوية من منتصف ملعب النصر سقطت في شباك حارس إنتر ميامي من على مسافة كبيرة، وذلك في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني، عزز تاليسكا تقدم الفريق السعودي بهدف رابع في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز زميله محمد مران خامس الأهداف في الدقيقة 68، وقبل أن يعود تاليسكا ويسجل ثالث أهدافه في اللقاء (هاتريك) في الدقيقة 73.

يشارك إنتر ميامي في بطولة كأس موسم الرياض 2023، خلال الفترة من 29 يناير حتى 8 فبراير 2024، بمشاركة النصر والهلال السعوديين.