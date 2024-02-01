رونالدو VS ميسي.. النصر يقسو على إنتر ميامي بالشوط الأول

قسا فريق النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على نظيره إنتر ميامي الأمريكي، الذي يلعب له الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بثلاثية نظيفة خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالسعودية.

ويواجه النصر، نظيره إنتر ميامي على ملعب المملكة أرينا معقل نادي الهلال السعودي الجديد، ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2023.

يغيب رونالدو عن اللقاء؛ بسبب عدم تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا، ليشاهد المباراة من مدرجات الملعب.

كما يجلس ميسي على مقاعد بدلاء الفريق الأمريكي، في ظل مشاركة لويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس في التشكيل الأساسي لـ إنتر ميامي.

يشارك إنتر ميامي في بطولة كأس موسم الرياض 2023، خلال الفترة من 29 يناير حتى 8 فبراير 2024، بمشاركة النصر والهلال السعوديين.

افتتح البرتغالي أوتافيو التهديف في الدقيقة الثالثة، وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، فيما سجل المدافع الإسباني إيمريك لابورت هدفًا رائعًا من تسديدة قوية من منتصف ملعب النصر سقطت في شباك حارس إنتر ميامي من على مسافة كبيرة، وذلك في الدقيقة 12.