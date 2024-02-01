رسميًا.. عموري يواصل الترنح في الدوري الإماراتي

واصل عمر عبدالرحمن عموري، أحد المواهب الإماراتية في السنوات الأخيرة، الترنح في بطولة الدوري الإماراتي.

واستمر عموري في رحلة الانتقالات بين الأندية في الدوري الإماراتي، بعدما أعلن ناديه الوصل، اليوم الخميس، فسخ عقده بالتراضي، ليبحث عموري في الوقت الحالي عن ناد جديد ينتقل إليه.

ونشر الوصل الإماراتي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أو منصة «إكس»، بيانًا، أعلن من خلاله فسخ عقده مع لاعبه عموري.

وقال البيان: «الوصل ينهي التعاقد مع اللاعب عمر عبد الرحمن بالتراضي بين الطرفين».

وأضاف: «وتتوجه أسرة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية للإمبراطور، وتتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية».

وأتم الوصل: «شكرًا عموري على كل ما قدمته للفريق، ونتمنى لك التوفيق دائمًا».

انضم عموري إلى نادي الوصل في صيف 2022، بعد نهاية عقده مع شباب الأهلي الإماراتي، لكنه لم ينجح في استعادة مستواه المعهود؛ بسبب الإصابات، واستدعائه لأداء الخدمة العسكرية.

بدأ عموري مشواره الكروي مع الهلال السعودي، وانتقل منه إلى العين الإماراتي في 2006 حتى 2018، ليعود إلى النادي السعودي، لكنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، أنهت مسيرته مع الزعيم.

وبعد شفاءه من الإصابة بالرباط الصليبي، انضم صاحب الـ32 عامًا إلى الجزيرة الإماراتي في 2019، وانته مشواره بسرعة غريبة، حيث لحقت به الإصابة مجددًا بعد خوضه مباراتين فقط، لينتقل إلى شباب الأهلي في 2021 لتستمر الإصابات في ملاحقته، إذ لم يظهر مع الفريق سوى في عدد محدود من المباريات، قبل أن ينضم إلى الوصل، الذي فسخ تعاقده مع عموري أحد المواهب الإماراتية.