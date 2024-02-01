موقف مدرب حراس الزمالك بعد تعيين جهاز أجنبي جديد

تأكد رحيل محمد عبدالمنصف مدرب حراس الزمالك عن الفريق، وذلك بعد اتفاق الإدارة مع جهاز فني جديد بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز .

واتفقت الإدارة مع المدرب البرتغالي على أن يضم جهازه المعاون مدرب حراس أجنبي وليس مصري، وهو ما يعني رحيل عبدالمنصف عن الفريق بشكل نهائي.

ومن المقرر أن تعلن إدارة الزمالك عن تفاصيل التعاقد مع المدرب جوزيه جوميز وجهازه المعاون خلال ساعات قليلة .

ويقود جوميز تدريبات الزمالك بداية من يوم السبت المقبل وذلك استعدادا لمباريات الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.