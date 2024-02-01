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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف مدرب حراس الزمالك بعد تعيين جهاز أجنبي جديد

عبدالمنصف مدرب حراس
عبدالمنصف مدرب حراس الزمالك
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تأكد رحيل محمد عبدالمنصف مدرب حراس الزمالك عن الفريق، وذلك بعد اتفاق الإدارة مع جهاز فني جديد بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز .

واتفقت الإدارة مع المدرب البرتغالي على أن يضم جهازه المعاون مدرب حراس أجنبي وليس مصري، وهو ما يعني رحيل عبدالمنصف عن الفريق بشكل نهائي.

ومن المقرر أن تعلن إدارة الزمالك عن تفاصيل التعاقد مع المدرب جوزيه جوميز وجهازه المعاون خلال ساعات قليلة .

ويقود جوميز تدريبات الزمالك بداية من يوم السبت المقبل وذلك استعدادا لمباريات الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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