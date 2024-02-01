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الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعاون بين "العربية للتصنيع" وكبرى الشركات الطبية لتعميق التصنيع المحلي للخامات الدوائية

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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وقعت الهيئة العربية للتصنيع  عقد تصنيع مشترك لتوطين صناعة المواد الخام للصناعات الدوائية والغذائية بين الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة العربية للتصنيع  وبالتعاون مع القطاع الخاص والمتمثل في شركة أي فارما للأجهزة الطبية (ذ.م.م.).

وفي هذا الإطار أعرب اللواء أ. ح مهندس  مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن اعتزازه بالتعاون وتبادل الخبرات مع شركة أي فارما للأجهزة الطبية، موضحا أهمية تحقيق الإكتفاء الذاتي من مستلزمات ومدخلات الإنتاج في  صناعة الأدوية التي تعد أمن قومي.

وأشار إلى أن مجالات التعاون تتضمن كمرحلة أولي  التصنيع المشترك وتعبئة مادتى السوربيتول والجليسرول ، التي تشكل غالبية المكون المحلي للعديد من الأشربة الدوائية والمواد الغذائية.

وذكر أن  فكرة المشروع الذي يتم إطلاقه اليوم تنطلق من استخدام خامة السوربيتول وخامة الجلسيرول المنتج محلياً والمستخرج من محصول الذرة من خلال التعاون مع الشركات الوطنية المنتجة للذرة وعمل معالجة لهما فى تجهيزات خاصة واستخدام  التكنولوجيا المناسبة لهذا الأمر فى عمل تنقية  وتعقيم الخامة لتكون جاهزة للاتخدام الدوائى.

كما قال: "إننا نستهدف من المشروع سد جزء من الفجوة المحلية فى الطلب على المواد الخام المذكوره لتلبية احتياجات السوق المحلية بمنتجات متطورة تحمل شعار "صنع في مصر".

وأضاف أن المشروع يتم تمويله  ذاتيا بالتعاون والشراكة مع شركة أي فارما للأجهزة الطبية (أولي الشركات المصرية العاملة في هذا المجال).

من جانبه، أعرب الدكتور عاطف سعيد سليمان  رئيس الهيئة الاستشارية العليا والرئيس التنفيذي لشركة أي فارما للأجهزة الطبية عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، ذات الدور التاريخي الرائد في في كافة مجالات الصناعة منذ تأسيسها.

وأشار إلى أننا نستهدف بهذا الإتفاق عقد المزيد من الشراكات المشتركة  في كافة  مجالات تصنيع الأجهزة الطبية والمستلزمات والمستحضرات الطبية والمعملية في مصر، بالإستفادة من الإمكانيات المتطورة بالشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة.

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