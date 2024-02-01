استمرار طرح السكر الحر على بطاقات التموين

قال احمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ، إن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتسليم منافذ صرف السلع التموينية الاستعاضات اللازمة عن شهر فبراير.

واكد ان منافذ صرف السلع التموينية فتحت ابوابها امام المواطنين اليوم بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتي التاسعة مساءً في ظل رقابة تموينية كبيرة للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه.

واضاف المتحدث الرسمي، أن الوزارة مازالت مستمرة فى صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع (2) كيلو للبطاقة الأربع افراد فأكثر و (1) كيلو للبطاقة ٣ أفراد فأقل وبسعر 27 جنيها للكيلو.

وأشار الى ان عدد المستفيدين من الدعم يصل الى 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يومياً كافة الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها علي البطاقات التموينية ولا سيما الزيت والسكر والمكرونة وكافة السلع الاخري.

واكد كمال ان نصيب المواطن على بطاقة الدعم محدد بكميات من الزيت والسكر والمكرونة تموينياً، بالاضافة الى السكر الحر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، بالاضافة إلى باقي الدعم يستطيع المواطن صرف اى سلع اخرى به من داخل قائمة السلع التموينية التي تشمل 30 صنفا.

ونوه معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام بأن المخزون الاستراتيجى من السلع آمن ويتخطى في معظمه الستة أشهر.