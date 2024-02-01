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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد وصوله للقاهرة.. الزمالك يضع الرتوش الأخيرة في التعاقد مع جوميز

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز
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يضع مجلس إدارة الزمالك، الرتوش الأخيرة في التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، وذلك بعد وصوله للقاهرة اليوم الخميس .

كان جوميز قد وصل للقاهرة صباح اليوم على أن يجتمع بمجلس الزمالك في الساعات المقبلة لتوقيع العقد الجديد وتحديد راتبه والجهاز المعاون وموعد قيادته لتدريبات الزمالك .

ويقود الزمالك حاليا المدرب المؤقت معتمد جمال لحين توقيع العقود رسميا مع المدرب جوزيه جوميز .

وجاء قرار مجلس الزمالك بالتعاقد مع جوزيه جوميز من أجل المنافسة على الألقاب هذا الموسم خاصة وان الزمالك يشارك في بطولات محلية وافريقية كثيرة هذا الموسم، ويرغب المجلس في عودة الفريق للبطولات لتعويض الموسم الماضي الذى خسر فيه الزمالك كل البطولات التي شارك فيها .

الزمالك جوزيه جوميز معتمد جمال أيمن مصطفى