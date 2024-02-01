بعد وصوله للقاهرة.. الزمالك يضع الرتوش الأخيرة في التعاقد مع جوميز

يضع مجلس إدارة الزمالك، الرتوش الأخيرة في التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، وذلك بعد وصوله للقاهرة اليوم الخميس .

كان جوميز قد وصل للقاهرة صباح اليوم على أن يجتمع بمجلس الزمالك في الساعات المقبلة لتوقيع العقد الجديد وتحديد راتبه والجهاز المعاون وموعد قيادته لتدريبات الزمالك .

ويقود الزمالك حاليا المدرب المؤقت معتمد جمال لحين توقيع العقود رسميا مع المدرب جوزيه جوميز .

وجاء قرار مجلس الزمالك بالتعاقد مع جوزيه جوميز من أجل المنافسة على الألقاب هذا الموسم خاصة وان الزمالك يشارك في بطولات محلية وافريقية كثيرة هذا الموسم، ويرغب المجلس في عودة الفريق للبطولات لتعويض الموسم الماضي الذى خسر فيه الزمالك كل البطولات التي شارك فيها .