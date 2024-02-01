تعرف على البرنامج الثقافي لمكتبة مصر الجديدة ومتحف الطفل في فبراير

يقدم متحف الطفل، ومكتبتى مصر الجديدة العامة والطفل ومكتبة المستقبل، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية وحفلات توقيع الكتب، خلال شهر فبراير الحالي، حيث تتصدر هذ الفعاليات المشهد الثقافى في ظل الزخم الذى تفرضه فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 55.

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة: إن الجمعية تحرص كل شهر على إخراج فعاليات متنوعة تتناسب مع كافة الفئات الاجتماعية والمراحل العمرية المختلفة ، الشأن الذى اصبح معتاد علية مرتادى المنصات الثقافية التابعة للجمعية .

وتقدم مكتبة مصر الجديدة للطفل في الرابعة من عصر اليوم الخميس محاضرة، حول لغات البرمجة للأطفال والتى تستهدف الأطفال من سن 8 وحتى 18 عاما، اذ تعد البرمجة هى لغة العصر ومن خلالها يمكن للأطفال تطوير مهاراتهم وإثراء معرفتهم .

وأشار الدكتور نبيل حلمى إلى أن هذه اللغات شأنها شأن اللغات التي نستخدمها للتواصل اليوميّ بيننا، وبات على أولياء الأمور أن يعلّموا أطفالهم هذه اللغات البرمجية، باعتبارها الأساس لوظائف المستقبل المختلفة، وإضافةً إلى أنها تسهم في التطور الذهني السريع للأطفال، وتكسبهم القدرة على التفكير، والقدرة على حل المشكلات، ومن خلالها يمكن للأطفال تطوير مهاراتهم وإثراء معرفتهم، المحاضرة بالتعاون مع اكاديمية المبرمج الصغير .

كما أكد الدكتور نبيل حلمى، أن مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" يواصل فعالياته في ركن الطفل داخل الصالة رقم 5 في معرض القاهرة الدولى للكتاب في نسخته 55، حيث يستقبل ركن الطفل الخاص بالمتحف زوار المعرض بالعديد من الفعاليات وورش العمل التى تجذب الأطفال وأولياء الأمور لخوضهم تجربة فريدة عنوانها التعلم عبر وسائل الترفيه المحببة للأطفال.

ويفتح المتحف في ركن الطفل ابوابه في الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس لرواد المعرض فى تجربة جديدة بعنوان ورشة علوم عن مراحل نمو النبات وورشة فنون تكوين هرم مجسم ، وذلك في اطار مشاركته في المعرض بـ6 فعاليات على مدار أسبوع تنتهى فى السادس من فبراير الجارى .

كان المتحف استهل أولى فعالياته يوم الأحد الماضى بورشة عمل تناولت التاريخ الفرعونى وتشكيل سيارة مجسمة باستخدام الورق المقوى وألوان غير ضارة .

وأضاف حلمي، أن مكتبة مصر الجديدة العامة تنفذ في الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة محاضرة بعنوان " لماذا نفشل من واقع استشارات نفسية " للدكتورة داليا الشيمى خبيرة العلاقات الاجتماعية.

تتناول بعض المعوقات التى تواجهها في حياتك وتمنعك من تحقيق أهدافك؟ ما هي هذه المعوقات؟ مفاتيح النجاح . والأمل الذي تريده لتحدد ما الذي تحتاجه لتحقيق طموحاتك، إذاً هناك أمل واالكثير من الأمل المهم أن لا تتوقف وألا تشعر بالإحباط، فالتغيير يبدأ من الداخل وليس من الخارج، وبينما تطبق ما به من تمرينات سوف تكتسب الثقة بالنفس غير محدودة تمكنك من تحقيق ما تريده فى الحياة، هذه الثقة ستجعلك أكثر قدرة على إحداث التغييرات التى طالما رغبتها، فالعالم الخارجي مجرد عامل مؤثر ولكنه ليس العامل الوحيد والفاصل والحاسم بين تحقيق ما تريده وعدم تحقيقه، إنه ليس السبب فيما أنت عليه لكنه النتيجة لما أنت وصلت إليه.