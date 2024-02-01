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الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تواصل الحملات الأمنية لضبط لمرتكبي جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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يواصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن جهوده لضبط لمرتكبى جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 31 قضية  بقيمة مالية (15 مليون جنيه مصرى – 389  ألف دولار أمريكى – 55 ألف يورو – 1500 جنيه إسترلينى – 8300 ريال سعودى).  
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك  استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

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