غارات مكثفة تشنها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية جنوب غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدة غارات عنيفة على رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

منذ قليل، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما نفذ الاحتلال قصفًا مدفعيًا على محيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وحي الأمل في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي صباح اليوم الخميس، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين، في قرية سنجل شمال مدينة رام الله، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي بشكل عشوائي، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.