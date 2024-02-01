الشرطة البريطانية: إصابة 9 أشخاص في هجوم بمادة كيميائية سامة جنوب لندن

أعلنت الشرطة البريطانية إصابة تسعة أشخاص، بينهم أم وطفلان صغيران، جراء هجوم بمادة كيميائية سامة في جنوب لندن. وتم نقل الأم والأطفال إلى المستشفى على وجه السرعة، وتعمل الشرطة على مطاردة المهاجم الذي فر هاربا. حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال مدير المباحث ألكسندر كاسل، أنه تم نقل ثلاثة أشخاص آخرين جميعهم بالغون، وثلاثة من ضباط الشرطة إلى المستشفى بسبب إصابات لحقت بهم، عندما جاءوا لمساعدة المصابين، فتحنا تحقيقا بالحادث المروع.

وتجري الشرطة تحقيقًا لتحديد نوع المادة الكيميائية والظروف المحيطة بالحادث المروع.