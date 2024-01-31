الدوري الإنجليزي.. هالاند بديلًا مع مانشستر سيتي أمام بيرنلي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بيرنلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، نظيره بيرنلي على ملعب الاتحاد، على أن تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس الهداف النرويجي إيرلينج هالاند على مقاعد بدلاء السيتي في مواجهة بيرنلي، حيث يقود الهجوم، الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

ويتواجد في التشكيل الأساسي لمان سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، ويجاوره فيل فودين وجيريمي دوكو.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز التاسع عشر قبل الأخير وفي رصيده 12 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بيرنلي

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: ريكو لويس - جون ستونز - ناثان آكي - جوشكو جفارديول

خط الوسط: رودري - ماتيوس نونيز - كيفين دي بروين

وفي الهجوم: فيل فودين - جوليان ألفاريز - جيريمي دوكو.