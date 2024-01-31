ندوة الوفد.. نيڤين ياسين: مصر تحتاج إلى اقتصاد حرب

قالت نيفين ياسين، مدير تحرير جريدة الوفد، إن مصر فى حاجة إلى اقتصاد حرب لإنقاذ هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وخاصة بعد لجوء الكثير من الدول إلى وقف التعامل بالجنيه.

وشددت خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي يعقدها حزب الوفد، على ضرورة إعادة النظر فى المشروعات التي ليس لها جدوى سريعة، والاستمرار فى مشروعات مثل مشروع إصلاح المليون فدان والمزارع السمكية؛ رغم أن هناك تحفظا لأن مصر لديها مصادر كثيرة للحصول على الأسماك من روافدها الطبيعية ومن الممكن تصديرها ايضًا".

وقالت مدير تحرير جريدة الوفد، إن مقترح رئيس حزب الوفد الخاص بإلزام المصريين بالخارج بتخويل 20% من دخلهم شهريًا بالدولار قابل للتنفيذ، ولكن مع وضع ضمانات دستورية وآليات محددة جدا لضمان عودة هذه الأموال إلى أصحابها بشكل سهل".

وأشارت إلى ما حدث فى أنقرة حيث تم اغلاق الدولة تماما وتم التركيز على زيادة التصنيع والزراعة والتجارة لتوفير العملة الصعبة وبالفعل نجح الامر وتم سداد نصف الديون خلال خمس سنوات فقط ولكن نحن لا نملك هذا الامر ونحتاج إلى حل سريع.