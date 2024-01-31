أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدفء علي جنوب سيناء، ومائل للبرودة علي جنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا على أغلب الإنحاء ويتكون الصقيع علي المنزرعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الخميس أمطار متوسطة إلي غزيرة ورعدية وتكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة وتمتد خفيفة الي مناطق من القاهرة الكبرى ومدن خليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 15 للعظمى 8 درجة، وعلى السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 8 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 19 للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 15 والصغرى 4، وعلى جنوب الصعيد 17 العظمي والصغرى 8 درجة .