الرقصة الأخيرة.. موقف رونالدو من مواجهة ميسي بمباراة النصر وإنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، موقف أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، من مشاركته في مباراة فريقه النصر السعودي أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويواجه النصر السعودي، نظيره إنتر ميامي، غدًا الخميس، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

ووفقًا لـ عبدالعزيز العصيمي الصحفي بجريدة «الرياضية» السعودية، فإن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، ضم رونالدو لقائمة المباراة، التي قد تشهد الرقصة الأخيرة بين الثنائي الذي تصارع لعدة سنوات على الأفضل حول العالم.

ويواصل رونالدو، تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وغاب على إثرها عن تدريبات العالمي في الأيام القليلة الماضية.

ولكن بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن رونالدو لن يواجه ليونيل ميسي في مباراة كأس موسم الرياض بين النصر وإنتر ميامي.

ويشارك إنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ميسي في بطولة كأس موسم الرياض 2023، خلال الفترة من 29 يناير حتى 8 فبراير 2024، بمشاركة النصر والهلال السعوديين.