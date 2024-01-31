ads
الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس آسيا.. عمر خربين يقود سوريا لمواجهة إيران

منتخب سوريا
منتخب سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب سوريا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيران، بعد قليل على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا والتى تستضيفها قطر.
وجاء تشكيل منتخب سوريا كالتالى: 
حراسة المرمى: أحمد مدنية
خط الدفاع: عبد الرحمن ويس - آيهم أوسو - ساهر كرومه - مؤيد العجان.
خط الوسط: محمود الأسود - جليل إلياس - إيزيكيل هام - عمار رمضان .
خط الهجوم: إبراهيم هيسار - عمر خربين .

ومن المفترض أن يلتقى الفائز من تلك المباراة بالمنتخب اليابانى الذى حقق الفوز على نظيره البحرين.

كأس آسيا منتخب سوريا إيران تشكيل منتخب سوريا