كأس آسيا.. عمر خربين يقود سوريا لمواجهة إيران

أعلن هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب سوريا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيران، بعد قليل على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا والتى تستضيفها قطر.

وجاء تشكيل منتخب سوريا كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد مدنية

خط الدفاع: عبد الرحمن ويس - آيهم أوسو - ساهر كرومه - مؤيد العجان.

خط الوسط: محمود الأسود - جليل إلياس - إيزيكيل هام - عمار رمضان .

خط الهجوم: إبراهيم هيسار - عمر خربين .



ومن المفترض أن يلتقى الفائز من تلك المباراة بالمنتخب اليابانى الذى حقق الفوز على نظيره البحرين.