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الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ضيف شرف معرض للكتاب.. وفد النرويج في زيارة لمنطقة الأهرامات

وفد النرويج في منطقة
وفد النرويج في منطقة الأهرامات
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نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمجلس الأعلى للآثار زيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة لممثلي دولة النرويج، ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 والذي يُقام تحت شعار " نصنع المعرفة... نصون الكلمة" خلال الفترة من 24 يناير  الجاري وحتى 6 فبراير القادم.

ويأتي تنظيم هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة للاستفادة من الأحداث والفعاليات المختلفة التي تُقام بمصر للترويج للمقصد السياحي المصري وتعريف المشاركين بها بالمقومات السياحية المختلفة والمتنوعة والمتميزة به وبالحضارة المصرية العريقة.

وأجرى أعضاء الوفد جولة تضمنت الأهرامات الثلاثة ومنطقة تمثال أبو الهول، وأعربوا عن إعجابهم بالمنطقة والتي تعكس عراقة وعظمة الحضارة المصرية القديمة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

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وزارة السياحة والآثار المجلس الأعلى للآثار دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب الأهرامات