منه فضالى تنشر صورة من كواليس مسلسل "محارب" مع أحمد زاهر

كشفت الفنانة منه فضالى عن كواليس مسلسل "محارب"، والمشارك فى السباق الرمضانى المقبل، والذى بجمعها بمجموعه كبيرة من النجوم المشاركين بالعمل.

وعلقت فضالى فى منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، برسالة عن كواليس العمل، وقائلة: "بنعمل حاجه حلوه يا رب تعجبكم، محارب رمضان٢٠٢٤ ان شاءالله، تأليف محمد سيد بشير، إخراج الاستاذه شيرين عادل، إنتاج الاستاذ احمد السبكي

دعواتكم.

وتابعت: أحلي شغل أما تكون بتشتغل مع أعز أصحابك وفي كيمياء ما بنكم، حسام ومريم".

ويشارك فى بطولة المسلسله مجموعة كبيرة من النجوم حسن الرداد، أحمد زاهر، منه فضالى، ماجد المصرى، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، ناهد السباعى، ملك زاهر، تأليف محمد سيد بشر، والإخراج شيرين عادل.

شاركت الفنانة منه فضالى فى الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، مى كساب، منه فضالى، إيمان العاصي، عصام السقا، أحمد داش، زينة، والإخراج محمد سامي.

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