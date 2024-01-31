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الأربعاء 31 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر يتعاقد مع الكاميروني أرنولد إيبا

ارنولد ايبا
ارنولد ايبا
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تعاقد مجلس إدارة نادي فيوتشر، رسميا، مع اللاعب الكاميروني ارنولد ايبا، لتدعيم فريق الكرة الأول، في عقد مدته ٣ مواسم ونصف، يبدأ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير .

ويعد ارنولد ايبا من مواليد عام ٢٠٠٣ ويجيد اللعب في مركز الجناح، كما شارك ايبا مع منتخب بلاده في كأس العالم تحت 17 عام بالبرازيل عام 2019.

وسبق لارنولد ايبا أن احترف بالسويد ثم عاد للدوري الكاميروني قبل ان ينتقل الي فريق فيوتشر .

ويقود فيوتشر حاليا المدرب حسام حسن والذي تولي المهمة خلفا للمدرب ريكاردو فورمورسينيو الذى رحل مؤخرا لسوء النتائج .

فيوتشر ارنولد ايبا حسام حسن أيمن مصطفى