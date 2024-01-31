للمرة الثانية.. استمرار حبس متهم بالاتحار فى المخدرات بالقناطر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القناطر الخيرية للمرة الثانية استمرار حبس المتهم بالاتجار فى المخدرات ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية يفيد ورود معلومات بقيام عنصر إجرامي لديه معلومات جنائية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.



جرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم وبحوزته 820 طربة لمخدر الحشيش تزن 82 كيلوجراما وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ خمسة مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه تقريباً وتولت النيابة التحقيق.