الزمالك يدعم صفوفه بالتعاقد مع أحمد حمدي وزياد كمال وياسر حمد

حسم مجلس إدارة الزمالك التعاقد مع، أحمد حمدي العائد من الاحتراف بالدوري الكندي، والمدافع الفلسطيني ياسر حمد، وزياد كمال لاعب إنبي، ومهاب ياسر لاعب فريق الداخلية.

وقامت إدارة نادي الزمالك بقيد اللاعبين في اتحاد الكرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .

كان الزمالك قد تعاقد ايضا مع عبدالله السعيد وسيف جعفر من فريق بيراميدز، ومحمد شحاتة من فريق طلائع الجيش، وترافيس موتيابا اللاعب الدولي الأوغندي، ومحمد عاطف من فريق طنطا .

ويدعم مجلس الزمالك فريق الكرة بصفقات سوبر قوية من أجل حصد كأس الكونفيدرالية والمنافسة على درع الدوري وكأس مصر.