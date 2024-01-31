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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفيرة الأمريكية تثمن جهود قناة السويس فى التعامل مع التحديات الراهنة

هيرو مصطفى غراغ
هيرو مصطفى غراغ
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ثمنت هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، جهود قناة السويس في التعامل مع التحديات الراهنة .

وقالت "هيرو" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، إن بلادها تدعم حرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.

واستقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم وفد رفيع المستوى يترأسه السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، من أجل بحث سبل التعاون المشترك في مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وهي الزيارة الرسمية الأولى للسفيرة الأمريكية لقناة السويس منذ تسلمها مهام منصبها في نوفمبر الماضي، للتعرف عن قرب على قناة السويس و مستجدات مشروعاتها التنموية.

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