ضبط تاجر يخفي أطنان من السكر والزيت والألبان في مخزن خاص بالمنيا

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن المنيا من ضبط تاجر سلع غذائية يمتلك عدة محلات ومخازن "له معلومات جنائية"، لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية واخفائها بمخزن خاص به كائن بدائرة مركز شرطة المنيا بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (231,64 طن سكر حر - 67,306 طن مكرونة - 100,273 كرتونة جبن متنوعة – 53,900 طن أرز – 53,544 طن زيت – 3,500 طن دقيق – 128,12 طن سمن – 1,740 طن ألبان).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها..