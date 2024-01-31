الزمالك يحسم التعاقد مع عبدالله السعيد وسيف جعفر

حسم مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع ثنائي فريق بيراميدز، عبدالله السعيد وسيف جعفر، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقد مجلس إدارة الزمالك مع عبدالله السعيد من بيراميدز مقابل 15 مليون جنية، بينما قام سيف جعفر برد الأموال التي حصل عليها من بيراميدز للموافقة على عودته مرة أخري لفريقه السابق الزمالك .

وخاض فريق الكرة بالزمالك في الأيام الماضية بطولتين وديتين بالإمارات، حيث خسر مباراتين في بطولة الوحدة الإماراتي، وفاز ببطولة كأس دبي للتحدي .

ويقود الزمالك حاليا معتمد جمال كمدرب مؤقت لحين وصول المدرب الأجنبي الجديد إلي القاهرة خلال ساعات قليلة .