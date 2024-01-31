رغم سوء الأحوال الجوية.. استقرار تام بالشبكة الكهربائية بالجمهورية

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، تكليف أعضاء من الإدارات المدنية بالمرور على بدرومات المحطات الخاصة التي بجوار مجاري مائية والقواعد الخرسانية لأبراج الخطوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الحاجة للتدعيم وتحديد الأولوية حسب الخطورة المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات إعداد أطقم فنية لمجابهة الأمطار والسيول على مدار (24 ساعة) مع التعزيز في الأماكن التي تحتاج لذلك. وذلك حفاظاً على سلامة الشبكة واستمرارية التغذية.

هذا بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع مع التأكيد على الآتي التأكيد على أحكام غلق جميع الأكشاك والصناديق، والتأكد من صلاحية المزاريب الموجودة فوق مباني لوحات التوزيع والتأكد من عدم وجود فتحات بأسقف الأكشاك و تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة، والتأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمخازن القطاعات، وتواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض.

وأصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة تعليماته لجميع الشركات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التابعة بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من رياح وأمطار وارتفاع شديد في درجات الحرارة و ان قطاع الكهرباء يهيب المواطنين بالابتعاد عن المهمات الكهربائية حرصاً على سلامتهم وخاصةً عند سوء الأحوال الجوية لما يمثله ذلك من خطورة بالغة ويؤكد القطاع على استقبال الخط الساخن (121) للإبلاغ عن أية أعطال.

وأكد الوزير تأمين التغذية الكهربائية لكافة مناطق الجمهورية وجاهزية وحدات التوليد المتنقلة للعمل فورا في حالات الطوارئ مشيرا الى انه يتم تغذية المشات الحيوية بمصدرين للتغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طوال الوقت وتوفير الدعم اللازم لكافة الجهات المعنية بالدولة في حالة انقطاعات التيار , مع التشديد على مراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ بالمؤسسات الهامة خاصة محطات الصرف أو الرافع الصحي بحيث تكون سعة المولدات بكل موقع تكفي لتغطية كامل أحمال المحطة بنسبة 100% من الحمل، ومراجعة واختبار كفاءة البطاريات وصلاحيتها للعمل في وقت الاحتياج لها، وعمل الصيانة والاختبارات الدورية لها بانتظام والتأكيد على توفير الوقود اللازم لتشغيل وحدات الديزل، مع ضرورة مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية.

وأكد شاكر المتابعة المستمرة للشبكة من خلال مكاتب رؤساء الشركات والقطاعات التابعة والإدارات والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات, بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع.

وفي ذات السياق، أكد المهندس إيهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أن هناك استقرارا تاما بالشبكة الكهربائية بجميع أنحاء المحافظة، مؤكدا أنه لا توجد انقطاعات كثيفة رغم سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بالمحافظة.

وأضاف الفقى أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع الإدارات التابعة للشركة لحين استقرار الأوضاع الجوية، وتوفير فرق فنية للتدخل السريع فى حالة حدوث أى انقطاعات ناتجة عن الأمطار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية منذ إعلان التوقعات بسوء الأحوال الجوية و عمل كافة الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أنه تم مراجعة كافة المهمات الكهربائية للحفاظ على سلامة المواطنين وهو ما أدى إلى عدم تعرض الشبكة لأى خروج اضطرارى حتى الآن

وتابع أن تطوير شبكات التوزيع والتوسعات التى شهدتها المناطق و الاحياء التابعة لشركة الإسكندرية خلال الفترة الماضية جعلت المشترك لا يعتمد على مصدر واحد للتغذية الكهربائية.

وأضاف أن التوسعات التى تم إدخالها على الشبكة جعلتها قادرة على مواجهة اى تحديات تواجهها، وتابع أن هناك غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الشركة، والتعاون والتنسيق الفوري مع غرفة عمليات المحافظة والنجدة والمنطقة الشمالية العسكرية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية في كافة الأمور المختصة بالتغذية الكهربائية.

كما أن الشركة تقوم بتذليل العقبات وحل جميع مشاكل المستثمرين وذلك تماشيا مع سياسة السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

ومن جانبه، أشار المهندس حسام عفيفى رئيس شركة توزيع شمال القاهرة إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات لتامين متطلبات المواطنين وخطط التنمية من الكهرباء خلال شهور الصيف.

وأكد أن معدلات الاعطال المسجلة فى الشبكة القومية هى الاقل خلال السنوات الاخيرة وتماثل المعدلات العالمية وأن اعمال التطوير والتحديث مستمرة لكافة مكونات الشبكة لتحويلها إلى شبكة ذكية وحديثة وأنه تم إعداد فرق الطوارئ وأطقم التدخل السريع بعد ان تم تدعيم كافة مكونات الشبكة وأن برامج العمل تستهدف تحقيق أعلي معايير الجودة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية بتقليل زمن الانقطاع وعدد مرات الانقطاع والارتقاء بالجودة وتحسين الجهد لدي المشتركين وتلافي أي اضطرابات في الجهد وتحسين معامل القدرة ومواجهة الزيادة المستمرة نتيجة التوسع والتغير في أنماط الاستهلاك والعمل على ترشيد الطاقة.