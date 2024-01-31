مفارقات أمم أفريقيا 2023.. الكبار يغادرون والمنتخبات العربية لم ينجح أحد

اختتم دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا والتى تقام حاليا في كوت ديفوار، خلال الساعات الماضية القليل، بتأهل 8 منتخبات هم : كوت ديفوار وأنجولا والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وغينيا ونيجيريا ومالي.

وشهدت البطولة مفاجآت كبيرة بخروج عدد كبير من المنتخبات القوية والتي كانت مرشحة للفوز بالبطولة ولعل أهمهم :

السنغال

تعد منتخب السنغال حامل لقب البطولة في النسخة الماضية على حساب منتخب مصر أولى مفاجآت البطولة بعد خروجه من دور الـ16 على يد منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، ورغم الأداء القوي الذي قدمه في البطولة بتأهل إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة بعد أن حقق 3 انتصارات ولم يتلقى أي هزيمة، إلا أنه فشل في التأهل لدور ربع النهائي .

المغرب

منتخب المغرب رابع كأس العالم النسخة الماضية فشل هو الآخر في تخطي دور الـ16 بعد الهزيمة من منتخب جنوب أفريقيا بهدفين دون رد ليودع البطولة وتودع معه الجماهير العربية البطولة بعد خروج كل المنتخبات العربية .

مصر

منتخب مصر الأكثر حصدا للألقاب ودع هو الآخر البطولة بعد أداء باهت، خاصة وأنه لم يحصد ولا فوز في تلك البطولة التي ودعها على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية، رغم أنه كان أحد المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة قبل انطلاقها خاصة وأنه الأكثر تتويجا ووصيف النسخة الماضية .

الكاميرون

ومنتخب الكاميرون الذي كان مرشحا بقوة لنيل اللقب القاري في تلك النسخة ، خاصة وأنه يمتلك عددا كبيرا من النجوم على رأسهم حارس المرمى أندريه أونانا أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، ورغم ذلك ودع هو الآخر البطولة من الباب الضيق بعد الخروج من البطولة على يد نيجيريا بخطأ شخصي قبل أن يتأهل لدور الـ 16 بشق الأنفس

الجزائر

ودع رفاق رياض محرز نجم منتخب الجزائر وأهلي جدة السعودي البطولة بعد أداء مخيب للأمال في دور المجموعات واحتل محاربي الصحراء المركز الرابع بنقطتين بعد التعادل مع انجولا و بوركينا فاسو و الخسارة من موريتانيا وتفشل في التأهل إلى دور الـ16.

غانا

لم يختلف الأمر مع غانا الذي ودع هو الآخر البطولة في دور المجموعات بعد الخسارة من الرأس الأخضر قبل التعادل مع مصر ثم التعادل موزمبيق ليودع منتخب النجوم السوداء البطولة من الدور الأول للبطولة ، وكذلك منتخب تونس الذي ودع البطولة مبكرا.

وفي المقابل نجحت عدد من المنتخبات غير المرشحة إلى دور ربع النهائي بأداء قوي شهد لها الجميع وعلى رأسهم أنجولا والرأس الأخضر ومالي ومن مفاجآت البطولة تأهل الكونغو إلى ربع النهائي بدون اي فوز سوى التأهل للدور على حساب مصر بركلات الجزاء

مواعيد دور الـ 8

الجمعة 2 فبراير

نيجيريا – أنجولا

الكونغو الديمقراطية – غينيا

السبت 3 فبراير 2024

مالي – كوت ديفوار

جنوب إفريقيا – الرأس الأخضر